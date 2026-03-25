Abodi convinto | La Serie B non deve essere la copia sbiadita della Serie A! Ricordo quando B Italia…

Il presidente della lega calcio ha dichiarato che la Serie B non deve essere una semplice riproduzione della Serie A. Ha ricordato un passato legato alla nazionale B, sottolineando differenze tra le due categorie e criticando eventuali imitazioni o modelli troppo simili. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla gestione e lo sviluppo del campionato cadetto.

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