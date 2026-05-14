Il difensore olandese è stato il protagonista principale nella vittoria in Coppa Italia, contribuendo con un assist decisivo nel secondo gol di Lautaro Martinez durante la finale contro la Lazio. Nonostante la sua performance di rilievo, il suo futuro in nerazzurro resta incerto, con alcuni osservatori che tengono d’occhio il possibile arrivo di un nuovo giocatore come erede. La sua presenza come titolare, comunque, si alterna con altri fattori interni alla squadra.

Il laterale olandese ancora protagonista nel trionfo in Coppa Italia: la sua permanenza in nerazzurro però non è certa Migliore in campo nella finalissima contro la Lazio e decisivo per l’assist sul raddoppio di capitan Lautaro Martinez che ha chiuso difatti la contesa. Denzel Dumfries, gli scenari sul futuro (Ansa) – Calciomercato.it Denzel Dumfries si è preso la scena nell’ennesimo trionfo dell’ Inter, che grazie al successo dell’Olimpico potrà esibire il ‘Double’ con il doppio trofeo (scudetto più Coppa Italia) nella parata di domenica a Milano con i propri tifosi. L’olandese figura ancora una volta tra i protagonisti e adesso c’è da chiedersi se questo sarà il suo ultimo successo con la maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, Dumfries titolarissimo ma in bilico: occhio a Simeone, Palestra l’erede | CM

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DUMFRIES: Siamo una famiglia, vogliamo lo SCUDETTO! | DAZN

Sullo stesso argomento

Inter, gli osservati speciali in casa Como: c’è anche l’erede di Dumfries | CMNon solo il sogno Nico Paz: gli altri gioielli di Fabregas sul taccuino della dirigenza nerazzurra Inter e Como si giocano un posto per la...

Inter, colpo Pedro Porro: è lo spagnolo l’erede di DumfriesL’Inter accende i radar sulla Premier League per risolvere l’enigma della fascia destra: il nome nuovo sul taccuino di Marotta e Ausilio è Pedro...