Inter colpo Pedro Porro | è lo spagnolo l’erede di Dumfries

L’Inter si muove sul mercato alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra e ha puntato su Pedro Porro, difensore spagnolo attualmente in forza in Premier League. La società nerazzurra sta valutando questa possibilità come soluzione per rafforzare la linea laterale, in un’ottica di miglioramento complessivo della rosa. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

L' Inter accende i radar sulla Premier League per risolvere l'enigma della fascia destra: il nome nuovo sul taccuino di Marotta e Ausilio è Pedro Porro. L'esterno spagnolo classe 1999, attualmente in forza al Tottenham, è diventato l'obiettivo sensibile qualora dovesse materializzarsi l'addio di Denzel Dumfries. Nonostante i dialoghi per il rinnovo dell'olandese rimangano aperti, la volontà del laterale di intraprendere una nuova sfida professionale spinge i nerazzurri a cautelarsi con un profilo di caratura internazionale. Gli Spurs valutano il cartellino dello spagnolo non meno di 25 milioni di euro, cifra che l' Inter potrebbe reinvestire proprio dalla cessione del nazionale oranje, considerato tra i top nel ruolo ma ormai prossimo a una possibile risoluzione del rapporto con il club di Viale della Liberazione.