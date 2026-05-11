Inter Larissa Iapichino alla Pinetina | l' incontro con Chivu e i giocatori

Larissa Iapichino, atleta italiana specializzata nel salto in lungo, è stata invitata a visitare il centro sportivo dell’Inter. Durante la visita, ha incontrato il collaboratore tecnico e alcuni giocatori della squadra. L’evento si è svolto presso il complesso sportivo di Appiano Gentile, con la presenza di diversi membri del club e dello staff tecnico. La Iapichino ha avuto l’opportunità di scambiare alcune parole con i presenti e visitare le strutture del centro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui