Inter Larissa Iapichino alla Pinetina | l' incontro con Chivu e i giocatori
Larissa Iapichino, atleta italiana specializzata nel salto in lungo, è stata invitata a visitare il centro sportivo dell’Inter. Durante la visita, ha incontrato il collaboratore tecnico e alcuni giocatori della squadra. L’evento si è svolto presso il complesso sportivo di Appiano Gentile, con la presenza di diversi membri del club e dello staff tecnico. La Iapichino ha avuto l’opportunità di scambiare alcune parole con i presenti e visitare le strutture del centro.
Larissa Iapichino, argento europeo nel salto in lungo, è stata ospite dell’Inter ad Appiano Gentile: guarda l’incontro con Chivu e la squadra neo campione d’Italia.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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