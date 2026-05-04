L’ex allenatore di diverse squadre di calcio ha dichiarato che uno dei suoi ex giocatori è stato fondamentale per la conquista dello scudetto da parte dell’Inter, contribuendo a rafforzare la fiducia del gruppo. Ha anche aggiunto che il calciatore ha avuto un ruolo importante nel ricostruire l’atmosfera all’interno del team dopo una finale di Champions League persa. Le sue parole si riferiscono a un momento chiave della stagione.

S e questo scudetto dell’Inter avesse un volto in particolare, per Fabio Capello, che il titolo in Serie A l’ha vinto sia da giocatore che da tecnico, sarebbe quello dell’allenatore. Cristian Chivu. "È stato molto bravo a far sì che fosse dimenticata rapidamente la sconfitta contro il Paris Saint-Germain nella finale di Champions dell’anno scorso. Si può dire qualsiasi cosa, ma quella ahimé resta in testa e non è facile da superare. Chivu ha avuto il merito di riportare i giocatori sulla strada giusta, ha fatto in modo che tutti avessero di nuovo fiducia in loro stessi, nelle loro capacità e, non ultimo, anche in lui e in quello che diceva. Così hanno costruito un buon percorso".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Capello: "Chivu è stato decisivo per lo scudetto dell'Inter. Ha ridato fiducia ai giocatori"

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