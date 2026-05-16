Inter da un doblete all’altro | Chivu ritrova la squadra verso il Verona Il punto sulle condizioni di Calhanoglu

Da internews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver vinto la Coppa Italia, la squadra nerazzurra è tornata ad allenarsi alla Pinetina, con l’unico allenamento previsto per oggi. La concentrazione è rivolta anche alle condizioni di Calhanoglu, che resta un’incognita in vista della prossima partita contro il Verona. Nel frattempo, il tecnico ha iniziato a preparare la squadra per la sfida successiva, mentre Chivu si unisce al gruppo dopo aver ritrovato la forma e il ritmo di lavoro.

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Inter News 24 Dopo il trionfo in Coppa Italia, i nerazzurri rientrano alla Pinetina: oggi l’unico allenamento, resta il rebus Calhanoglu. Da un doblete all’altro. Dopo aver conquistato la Coppa Italia sul campo dell’Olimpico di Roma contro i padroni di casa della Lazio di Maurizio Sarri, l’ Inter ha ricevuto in regalo un altro “doble”: quello di giorni di riposo concessi da Cristian Chivu. Quarantotto ore di puro relax, come li ha definiti La Gazzetta dello Sport che fa un punto della situazione di ciò che oggi l’allenatore nerazzurro ritroverà al rientro dei campioni d’Italia ad Appiano Gentile. Oggi difatti la squadra è attesa di nuovo al completo alla Pinetina per « quella che di fatto sarà la prima e unica seduta in vista della partita di domani contro il Verona » puntualizza la Rosea. 🔗 Leggi su Internews24.com

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