Inter da un doblete all’altro | Chivu ritrova la squadra verso il Verona Il punto sulle condizioni di Calhanoglu

Dopo aver vinto la Coppa Italia, la squadra nerazzurra è tornata ad allenarsi alla Pinetina, con l’unico allenamento previsto per oggi. La concentrazione è rivolta anche alle condizioni di Calhanoglu, che resta un’incognita in vista della prossima partita contro il Verona. Nel frattempo, il tecnico ha iniziato a preparare la squadra per la sfida successiva, mentre Chivu si unisce al gruppo dopo aver ritrovato la forma e il ritmo di lavoro.

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Inter News 24 Dopo il trionfo in Coppa Italia, i nerazzurri rientrano alla Pinetina: oggi l’unico allenamento, resta il rebus Calhanoglu. Da un doblete all’altro. Dopo aver conquistato la Coppa Italia sul campo dell’Olimpico di Roma contro i padroni di casa della Lazio di Maurizio Sarri, l’ Inter ha ricevuto in regalo un altro “doble”: quello di giorni di riposo concessi da Cristian Chivu. Quarantotto ore di puro relax, come li ha definiti La Gazzetta dello Sport che fa un punto della situazione di ciò che oggi l’allenatore nerazzurro ritroverà al rientro dei campioni d’Italia ad Appiano Gentile. Oggi difatti la squadra è attesa di nuovo al completo alla Pinetina per « quella che di fatto sarà la prima e unica seduta in vista della partita di domani contro il Verona » puntualizza la Rosea. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, da un “doblete” all’altro: Chivu ritrova la squadra verso il Verona. Il punto sulle condizioni di Calhanoglu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ultimissime Inter LIVE: Calhanoglu ha deciso di restare, Chivu punta il dobletedi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Inter Como, Chivu sulle orme di Mourinho: è caccia al ‘doblete’! L’ultima volta…di Redazione Inter News 24Inter Como, Chivu sulle orme di Mourinho: è caccia al ‘doblete’! L’ultima volta… Segui le ultimissime sui nerazzurri Le... IL SEGRETO DELL'INTER È STATO LA COSTANZA Una stagione che si chiude con il doblete come non succedeva dal 2010. L'Inter di Chivu non ha avuto un momento chiave, è stata una gestione costante durante l'anno. x.com Inter, è storia: Chivu vince il Doblete anche da allenatore, al primo colpo. Nel segno della ThuLaNotte di festa grande e di celebrazioni in casa Inter, d’altronde un trionfo tanto importante come quello raccolto nella finale di Coppa Italia 2026 all’Olimpico contro la Lazio merita un tributo adeg ... tuttomercatoweb.com Inter, dopo il Doblete ci vuole un mercato da Champions: i grandi obiettivi di Marotta e AusilioInter, dopo il Doblete ci vuole un mercato da Champions League: i grandi obiettivi di Marotta e Ausilio, dal sogno Nico Paz agli assalti per Koné e Solet. sport.virgilio.it [Official] Il Fluminense annuncia l'ingaggio dell'ex internazionale brasiliano Hulk reddit