L’Inter è impegnata in una stagione che vede l’obiettivo di conquistare due trofei. L’allenatore ha seguito le orme di un suo collega di grande successo, puntando a un doppio trionfo. L’ultima volta che questa squadra ha centrato un simile risultato risale a diversi anni fa, segnando un momento importante nella sua storia recente. La squadra si prepara a competere su più fronti, con l’obiettivo di portare a casa il maggior numero di vittorie possibile.

Inter News 24 Inter Como, Chivu sulle orme di Mourinho: è caccia al ‘doblete’! L’ultima volta. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Le ambizioni stagionali della Beneamata non sembrano conoscere confini. Nonostante il tricolore sia ormai un obiettivo concreto, i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di accontentarsi e puntano con decisione anche alla Coppa Italia. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il club di Viale della Liberazione vuole affrontare questa competizione con il massimo dell’entusiasmo, spinto da motivazioni storiche e statistiche di grande rilievo. Il significato della “Stella d’Argento”. Vincere la competizione nazionale quest’anno avrebbe un valore simbolico straordinario: si tratterebbe infatti del decimo trofeo nella storia del club meneghino.🔗 Leggi su Internews24.com

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