Ultimissime Inter LIVE | Calhanoglu ha deciso di restare Chivu punta il doblete

Nelle ultime ore, si sono fatte notare due notizie legate alla squadra nerazzurra. Un giocatore ha deciso di rimanere in squadra, mentre un altro punta a conquistare il secondo titolo personale. La redazione di Inter News 24 tiene aggiornati i tifosi su tutte le novità più recenti, offrendo un quadro completo delle ultime decisioni e ambizioni dei protagonisti del club.

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