In un'operazione di mercato che coinvolge un grande club europeo, si sono svolti recenti sviluppi a Londra che potrebbero mettere a rischio l'affare in corso. Un'eventuale offerta più alta rispetto a quella del club italiano sembra essere sul tavolo, anche se il difensore protagonista della trattativa ha espresso il suo gradimento totale per l'attuale squadra. La trattativa non è ancora conclusa, e nel calcio le sorprese si presentano spesso all'ultimo momento, rendendo necessaria ancora una certa prudenza prima di considerare l'accordo definitivo.

Possibile offerta più alta di quella dei nerazzurri, che però hanno il gradimento totale del difensore Abbiamo scritto e riscritto che l’operazione non è chiusa, perché nel mercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo e un’operazione è chiusa per davvero solo quando ci sono le firme. A meno di clamorose sorprese il suo futuro sarà all’Inter. Ecco, appunto: a meno di clamorose sorprese. (AnsaFoto) – Calciomercato.it I nerazzurri hanno trovato tutti gli accordi per Muharemovic: con il difensore bosniaco e poi con il Sassuolo, proprietario del cartellino. C’è una intesa di massima coi neroverdi, ma l’affare non può ancora considerarsi concluso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Inter, affare a rischio? Blitz a Londra: ecco cosa succede

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