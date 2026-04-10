Le tensioni nel Golfo Persico aumentano con la richiesta dell’Iran di imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz, una rotta fondamentale per il commercio globale. La proposta, valutata circa 100 miliardi di dollari all’anno, solleva preoccupazioni per la sicurezza e la stabilità della zona. Questa situazione si inserisce in un quadro di rapporti spesso complessi tra le parti coinvolte, mentre il traffico marittimo rimane sotto osservazione.

«A Beautiful thing». Non sorprende che Donald abbia definito «una cosa bella» l’idea di un pedaggio per le navi che passano da Hormuz, visto che poco prima aveva parlato di «una vittoria totale e completa su Teheran». Certo, l’idea di Trump, è quella di una joint-venture Usa-Iran, con tanto di divisione degli incassi, «per mettere in sicurezza lo Stretto anche da altre persone». Una magra consolazione, visto che a pagare saranno tutti gli altri. I fatti per ora dicono che se prima della guerra la navigazione nello Stretto, da cui passa un quinto del gas e del petrolio mondiale, era libera e gratuita, con la tregua il transito, controllato e a pagamento, è una pericolosa arma geopolitica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, cosa succede ora? Il ?pizzo? in mare chiesto dall?Iran, un affare da 100 miliardi all'anno (e un rischio per il commercio globale)

Chiuso lo Stretto di Hormuz, cosa succede ora al petrolio dall’IranChiuso lo Stretto di Hormuz, rotta strategica per il trasporto marittimo di petrolio.

Hormuz nel caos: mille navi bloccate e petrolio a rischio. Possibili contraccolpi su bollette, carburanti e commercio globaleL’escalation militare in Medio Oriente si riflette sempre più anche sull’economia mondiale.

Temi più discussi: Cosa accadrà ora nello Stretto di Hormuz?; Sanzioni, nucleare e Hormuz: chi vince e chi perde tra Trump e l'Iran (e perché la Cina si rafforza); Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata del 9 aprile - LIVEBLOG; Quindi lo stretto di Hormuz rimane sotto il controllo dell’Iran?.

Lo Stretto di Hormuz chiuso di nuovo: milioni di barili di petrolio bloccati, navi deviate e l'ipotesi pedaggio. Cosa succedeIl problema non è da poco. La riapertura dello snodo marittimo è indicata come una condizione indispensabile per lo stop delle ostilità ... today.it

Tregua Usa-Iran: cosa succede ora ai prezzi di petrolio e gasL'accordo fa scendere le quotazioni di greggio e metano, mentre i mercati azionari tornano a salire. Ma la crisi è tutt'altro che superata: ecco perché ... tpi.it

Petrolio, l’anomalia dell’Italia: leader in Europa nella produzione che copre il 10% del fabbisogno. Oltre Hormuz, i nuovi fronti della guerra sulla ‘materialità’ Questione di sopravvivenza - https://www.ilriformista.it/petrolio-lanomalia-dellitalia-leader-in-europa-n - facebook.com facebook

Donald Trump ha ventilato l'idea di una "joint venture" per istituire pedaggi nello Stretto di Hormuz. La Commissione europea sostiene che ciò sarebbe illegale #EuropeNews x.com