Intensive Visual Simulation | in Crt la nuova tecnologia a servizio dell’emiplegia

Una nuova tecnologia chiamata Intensive Visual Simulation è stata presentata presso il Centro di Ricerca Tecnologica. Questa innovazione è progettata per aiutare le persone affette da emiplegia. La presentazione si è svolta il 16 maggio 2026 ad Arezzo. La tecnologia mira a migliorare le possibilità di riabilitazione e ad offrire nuove opportunità di assistenza. L’obiettivo è fornire strumenti avanzati in ambito terapeutico per soggetti con disabilità motoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 16 maggio 2026 – Intensive Visual Simulation: in Crt la nuova tecnologia a servizio dell’emiplegia. Prosegue la collaborazione con la Fondazione Gianfranco Salvini. Una nuova tecnologia in CRT. L’Intensive Visual Simulation consente al paziente emiplegico di visualizzare il proprio arto sano e funzionale per concentrarsi nell’esecuzione del corretto movimento dell’arto. Una tecnologia la cui applicazione in CRT è stata possibile grazie alla ondazione Gianfranco Salvini. Si basa sull’ attivazione dei neuroni specchio che hanno la funzione di stimolare il recupero di funzioni dell’arto superiore inibite al paziente attraverso l’emulazione dell’arto sano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intensive Visual Simulation: in Crt la nuova tecnologia a servizio dell’emiplegia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La tecnologia al servizio dell'inconscio: nasce la 'Dream Machine' solidaleLa Spezia, 23 aprile 2026 – Vedere i propri desideri prendere forma in immagini e suoni è l'obiettivo di 'Dream Machine', un'esperienza digitale che... Tecnologia è potere. La nuova consapevolezza strategica dell’Italia secondo Irdi“Il fatto che la tecnologia sia la nota di fondo della Relazione significa prendere atto che siamo entrati in una fase in cui esiste quasi...