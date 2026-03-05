Tecnologia è potere La nuova consapevolezza strategica dell’Italia secondo Irdi

Un esperto di strategia ha affermato che la tecnologia assume un ruolo centrale nelle dinamiche di potere, sottolineando come l’Italia si trovi ormai in una fase in cui la superiorità tecnologica si collega strettamente alla posizione geopolitica del paese. Secondo questa analisi, la relazione tra sviluppo tecnologico e influenza internazionale è diventata un elemento chiave nelle relazioni tra nazioni.

“Il fatto che la tecnologia sia la nota di fondo della Relazione significa prendere atto che siamo entrati in una fase in cui esiste quasi un’equazione tra supremazia tecnologica e supremazia geopolitica”. Per Beniamino Irdi, senior fellow del German Marshall Fund, la Relazione annuale 2026 dell’Intelligence italiana presenta ieri a Roma segna un passaggio significativo: la centralità della tecnologia è il segnale di una nuova consapevolezza strategica. In una conversazione con Formiche.net, Irdi spiega che il documento mostra come il comparto dell’intelligence italiana abbia interiorizzato una trasformazione strutturale del contesto internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

