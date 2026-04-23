La tecnologia al servizio dell' inconscio | nasce la ' Dream Machine' solidale

Il 23 aprile 2026, a La Spezia, è stata presentata una nuova esperienza digitale chiamata 'Dream Machine'. Si tratta di un progetto che utilizza l'intelligenza artificiale per trasformare i desideri degli utenti in immagini e suoni. La tecnologia si propone di portare questa innovazione al di fuori dei laboratori, con l’obiettivo di promuovere la fantasia e la solidarietà. La 'Dream Machine' rappresenta un esempio di come l’intelligenza artificiale possa essere impiegata in ambiti creativi.

La Spezia, 23 aprile 2026 – Vedere i propri desideri prendere forma in immagini e suoni è l'obiettivo di 'Dream Machine', un'esperienza digitale che porta l'intelligenza artificiale fuori dai laboratori per metterla al servizio della fantasia e della solidarietà. Dal 23 aprile al 10 maggio, il centro commerciale Le Terrazze ospita un percorso multisensoriale progettato per trasformare il racconto dei visitatori in una narrazione visiva immediata, con lo scopo di sostenere i progetti dell'associazione 'I sogni di Benedetta'. L'avventura ha inizio con l'incontro con il Dr. Dream, un eccentrico personaggio sospeso tra scienza e magia che accoglie i partecipanti in un’atmosfera suggestiva.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La tecnologia al servizio dell'inconscio: nasce la 'Dream Machine' solidale Notizie correlate Droni e simulatori, la tecnologia al servizio dei Vigili del FuocoAGI - A metà del 1800 teorizzò l'intervento rapido in caso di incendio, immaginò i primi mezzi per accorrere in caso di roghi ed elaborò le... Leggi anche: Narni, arriva la prima risonanza magnetica: “Offriamo al territorio una tecnologia al servizio della salute”