Instagram elimina milioni di profili | Ferragni crolla altri vip resistono a sorpresa

L’8 maggio Instagram ha avviato una notifica massiccia di rimozione di profili inattivi o falsi, in quella che viene descritta come una vera e propria operazione di pulizia. Durante questa operazione, sono stati eliminati milioni di account, provocando variazioni nelle statistiche di alcuni utenti noti. Tra questi, alcuni influencer hanno subito un calo significativo nei follower, mentre altri sono rimasti sorprendentemente stabili. La mossa ha coinvolto anche profili di personaggi pubblici riconosciuti nel settore dello spettacolo e del mondo digitale.

L’8 maggio Instagram ha dato il via a quella che molti hanno definito una vera e propria operazione di pulizia di primavera. Solo che invece di spolverare mensole virtuali, la piattaforma ha fatto piazza pulita di account bot, profili spam e follower inattivi. Un reset digitale che ha mandato in tilt i contatori di mezzo mondo dello spettacolo e dell’ influencer marketing, ridisegnando in poche ore le gerarchie social che sembravano scolpite nella roccia. Tra gli utenti coinvolti troviamo anche Chiara Ferragni. Nel mirino dell’algoritmo sono finiti tutti quei profili fantasma che ingrossano le fanbase senza mai interagire davvero: account creati e abbandonati, bot programmati per seguire in massa, profili duplicati o semplicemente utenti che da anni non aprono più l’app. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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