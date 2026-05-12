Instagram ha rimosso numerosi account falsi, provocando una perdita di 387.000 follower per una nota influencer. Questa operazione di pulizia ha portato a un calo significativo del numero di seguaci per alcuni utenti, mentre altre figure sono riuscite a mantenere stabile il loro pubblico. Le community di alcune influencer sono rimaste in gran parte intatte, mentre altre hanno subito variazioni più evidenti.

? Domande chiave Chi sono gli influencer che hanno resistito meglio al reset?. Perché le community di De Lellis e Salemi sono rimaste stabili?. Come cambierà il valore delle collaborazioni commerciali dopo questa pulizia?. Quali criteri ha usato Instagram per distinguere i bot dai reali?.? In Breve Gianluca Vacchi perde 284.000 follower e Mariano Di Vaio circa 150.000 unità.. Wanda Nara e Valentina Ferragni registrano cali rispettivi di 187.000 e 44.000 profili.. Giulia De Lellis e Giulia Salemi perdono solo lo 0,10% e lo 0,09% dei follower.. L'operazione di pulizia massiccia di Instagram è stata avviata l'8 maggio scorso.. L’operazione di pulizia massiccia avviata da Instagram l’8 maggio ha causato la rimozione di numerosi profili inattivi e bot, colpendo duramente i numeri di Chiara Ferragni che ha perso circa 387.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Instagram elimina i bot: Ferragni perde 387.000 follower nel reset

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Instagram elimina i bot: Chiara Ferragni perde 387mila follower, De Lellis e Salemi sono le più virtuoseScopri chi tra le star italiane ha perso più follower dopo la pulizia Instagram dei profili falsi e chi ha dimostrato di avere un pubblico autentico...

Instagram elimina account inattivi e bot: Chiara Ferragni crolla nei numeri dopo la “pulizia” dei follower, Giulia De Lellis e Giulia Salemi la superanoL’8 maggio Instagram ha avviato una massiccia operazione di pulizia della piattaforma che prevedeva l’eliminazione di account bot, profili spam e...

Argomenti più discussi: Instagram cancella gli account ‘bot’ e i VIP perdono milioni di followers: ecco i più colpiti; Instagram cancella bot e account inattivi, così De Lellis e Salemi battono l’impero di Chiara Ferragni; Instagram cancella gli account bot: ecco i vip più colpiti; Hantavirus sulla nave da crociera, l'influencer a bordo scoppia in lacrime sui social: Vogliamo scendere e tornare a casa.

Ottimizzazione di Google(TG:e10838).upk - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Una guida passo passo per diventare incredibilmente virali su IG Reels e far crescere davvero il tuo account - reddit.com reddit

Instagram elimina account inattivi e bot: Chiara Ferragni crolla nei numeri dopo la pulizia dei follower, Giulia De Lellis e Giulia Salemi la superanoL'8 maggio Instagram ha eliminato account bot e profili inattivi: ecco quanto hanno perso Ferragni, Vacchi e gli altri vip italiani. ilfattoquotidiano.it