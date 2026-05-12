Instagram elimina i bot | Ferragni perde 387.000 follower nel reset

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Instagram ha rimosso numerosi account falsi, provocando una perdita di 387.000 follower per una nota influencer. Questa operazione di pulizia ha portato a un calo significativo del numero di seguaci per alcuni utenti, mentre altre figure sono riuscite a mantenere stabile il loro pubblico. Le community di alcune influencer sono rimaste in gran parte intatte, mentre altre hanno subito variazioni più evidenti.

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? Domande chiave Chi sono gli influencer che hanno resistito meglio al reset?. Perché le community di De Lellis e Salemi sono rimaste stabili?. Come cambierà il valore delle collaborazioni commerciali dopo questa pulizia?. Quali criteri ha usato Instagram per distinguere i bot dai reali?.? In Breve Gianluca Vacchi perde 284.000 follower e Mariano Di Vaio circa 150.000 unità.. Wanda Nara e Valentina Ferragni registrano cali rispettivi di 187.000 e 44.000 profili.. Giulia De Lellis e Giulia Salemi perdono solo lo 0,10% e lo 0,09% dei follower.. L'operazione di pulizia massiccia di Instagram è stata avviata l'8 maggio scorso.. L’operazione di pulizia massiccia avviata da Instagram l’8 maggio ha causato la rimozione di numerosi profili inattivi e bot, colpendo duramente i numeri di Chiara Ferragni che ha perso circa 387.🔗 Leggi su Ameve.eu

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