Insegue la ex | polizia ammanetta un uomo all' interno del Brin Park

Da brindisireport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi si sono verificati momenti di tensione presso il parco commerciale Brin Park, situato nel rione Sant'Elia. Un uomo è stato ammanettato dalla polizia all’interno dell’area dopo aver inseguito l ex partner. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’azione, né su eventuali feriti o altri coinvolti. La vicenda si è svolta in un’area frequentata da clienti e passanti.

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BRINDISI - Si sono vissuti momenti di grande concitazione nel pomeriggio di oggi (sabato 16 maggio) presso il parco commerciale Brin Park, al rione Sant'Elia. Una pattuglia di poliziotti della Sezione volanti è intervenuta per fermare un uomo che stava inseguendo la ex compagna. Questi, da quanto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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