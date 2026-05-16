Insegue la ex | polizia ammanetta un uomo all' interno del Brin Park

Nel pomeriggio di oggi si sono verificati momenti di tensione presso il parco commerciale Brin Park, situato nel rione Sant'Elia. Un uomo è stato ammanettato dalla polizia all’interno dell’area dopo aver inseguito l ex partner. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’azione, né su eventuali feriti o altri coinvolti. La vicenda si è svolta in un’area frequentata da clienti e passanti.

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