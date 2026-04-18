All'università di Tor Vergata si gioca alla guerra | nella chat con gli ufficiali inni al Duce e insulti agli ‘zingari'
All'università di Tor Vergata, gli studenti partecipano a un progetto che li porta al Centro Alti Studi per la Difesa. Durante una chat con gli ufficiali, vengono condivisi inni al Duce e rivolti insulti a persone di origine straniera. La vicenda ha suscitato attenzione, evidenziando comportamenti inappropriati all’interno di un contesto accademico e militare. La vicenda è stata riportata da Fanpage.
Un progetto promosso dall'ateneo di Tor Vergata porta gli studenti al Centro Alti Studi per la Difesa: Fanpage.it ha raccolto la testimonianza di uno di loro.🔗 Leggi su Fanpage.it
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