All'università di Tor Vergata si gioca alla guerra | nella chat con gli ufficiali inni al Duce e insulti agli ‘zingari'

All'università di Tor Vergata, gli studenti partecipano a un progetto che li porta al Centro Alti Studi per la Difesa. Durante una chat con gli ufficiali, vengono condivisi inni al Duce e rivolti insulti a persone di origine straniera. La vicenda ha suscitato attenzione, evidenziando comportamenti inappropriati all’interno di un contesto accademico e militare. La vicenda è stata riportata da Fanpage.