I Risultati della 3^ giornata della serie C delle 6 squadre Padovane impegnate nel massimo campionato veneto

Nella terza giornata del campionato di calcio di serie C, sei squadre provenienti dalla provincia di Padova hanno disputato le proprie partite. Contestualmente, nel torneo di tennis di serie C, sei squadre trevigiane hanno affrontato le proprie gare, con i risultati di questa giornata che verranno ufficialmente comunicati nelle prossime ore.

Grazie agli shorts Round Robin ci sono già due verdetti nel femminile: Play Off per Canottieri Padova e Play Out per Plebiscito. Negli altri gironi mandano ancora due giornate fino al termine della regular season. Tc Padova Boys in foto stoppa il Portogruaro e rimette in discussione la classifica del Girone Gli esiti della 3^ giornata del campionato di tennis della serie C che vede impegnate ben 6 squadre trevigiane. Risultati in via di omologazione da parte della Commissione gare della Fitp. Nel maschile con la pausa pasquale alle porte, il Tc Padova (in foto) agguanta il riposo del campionato con la seconda posizione ed una prova maiuscola contro i veronesi che li sopravanzavano. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - I Risultati della 3^ giornata della serie C delle 6 squadre Padovane impegnate nel massimo campionato veneto Articoli correlati Tennis, 2ª giornata di serie C: i risultati delle squadre venezianeEsiti della 2ª giornata del campionato di tennis della serie C che vede impegnate ben 6 squadre veneziane, risultati già omologati dalla Commissione... Leggi anche: Risultati emozionanti nel campionato Under 19 di Calcio a 5: scopri iHighlights della giornata! Altri aggiornamenti su Risultati della Temi più discussi: Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 30ª giornata; ADB: tutti i risultati della settimana! 16-22 marzo 2026; Women's Champions League 2025/26: tutte le partite e i risultati; Serie A, vincono la Cremonese e il Milan. Juventus-Sassuolo 1-1. VIDEO. RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA | Pari Inter, Milan a -6! Diretta gol live score (oggi 22 marzo 2026)Risultati Serie A oggi, domenica 22 marzo 2026, classifica e diretta gol live score delle ultime cinque partite della 30^ giornata in programma. ilsussidiario.net Live | Tutti i risultati della Serie A: Torino-Parma 3-1Si apre la 29esima giornata di Serie A con la sfida tra Torino e ... msn.com Tutti i risultati della gara del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP e la nuova classifica mondiale piloti dopo la tappa americana - facebook.com facebook