Ingegneri Benevento | trionfo LIBERA con l’83% di affluenza
A Benevento, il movimento L.I.B.E.R.A. ha ottenuto un risultato significativo con l’83% di affluenza alle urne degli ingegneri. L’afflusso elevato ha portato alla selezione di nuovi membri che entreranno nel Consiglio, il quale ora dovrà definire le prossime decisioni per il territorio. L’esito del voto segna un momento importante per la professione e per le scelte future dell’ente di categoria. Restano da capire come questa partecipazione influenzerà le decisioni a livello locale.
? Domande chiave Come influirà l'altissima affluenza sulle decisioni del nuovo Consiglio?. Chi saranno i nuovi membri che porteranno innovazione nel territorio?. Quali sfide tecnologiche dovrà affrontare il gruppo L.I.B.E.R.A. nei prossimi anni?. Come gestirà il nuovo organo il rapporto con le liste minoritarie?.? In Breve Lista Rappresentatività di Giacomo Pucillo elegge 4 consiglieri nel nuovo organo.. Lista INGenium di Luigi Travaglione non ottiene alcun rappresentante nel consiglio.. Il nuovo mandato quadriennale 2026-2030 vede l'elezione di 11 membri della lista L.I.B.E.R.A.. Lo scrutinio ha coinvolto 1.319 schede elettorali tra i professionisti della provincia di Benevento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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