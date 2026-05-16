Ingegneri Benevento | trionfo LIBERA con l’83% di affluenza

A Benevento, il movimento L.I.B.E.R.A. ha ottenuto un risultato significativo con l’83% di affluenza alle urne degli ingegneri. L’afflusso elevato ha portato alla selezione di nuovi membri che entreranno nel Consiglio, il quale ora dovrà definire le prossime decisioni per il territorio. L’esito del voto segna un momento importante per la professione e per le scelte future dell’ente di categoria. Restano da capire come questa partecipazione influenzerà le decisioni a livello locale.

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