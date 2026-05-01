Strabenevento record | trionfo di Kadiri e Palomba a Benevento

Nella 33ª edizione della Strabenevento, si sono distinti Yahya Kadiri e Francesca Palomba, che hanno conquistato la vittoria tra oltre 1.100 iscritti. La gara si è svolta a Benevento, attirando molti partecipanti provenienti da varie regioni. Kadiri e Palomba hanno tagliato il traguardo rispettivamente in prima posizione, portando a termine la competizione con tempi che hanno suscitato l’attenzione dei presenti.

? Cosa sapere Yahya Kadiri e Francesca Palomba vincono la 33esima Strabenevento con 1113 corridori iscritti.. L'evento del primo maggio registra il record di partecipazione e include la Passeggiata rosa.. Yahya Kadiri e Francesca Palomba si sono imposti nella trentatreesima edizione della Strabenevento a Benevento, in una giornata che ha 1113 corridori sfidarsi sui 10 km il primo maggio 2026. Il capoluogo sannita ha ospitato un evento che ha sancito un nuovo primato di partecipazione per la manifestazione organizzata dagli Amatori Podismo Benevento. La competizione, che si è svolta sotto un sole luminoso nonostante una ventilazione costante, ha trasformato le strade cittadine in un palcoscenico sportivo di rilievo nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Strabenevento record: trionfo di Kadiri e Palomba a Benevento Notizie correlate VIDEO/ Strabenevento…dica 33: la 10km gode di ottima salute, successo bis per Yahya KadiriTempo di lettura: 2 minuti I record sono fatti per essere battuti ed alla sua 33esima edizione la Strabenevento ha superato se stessa portando tra le... Strabenevento, l’edizione numero 33 è quella dei record: toccate cifre mai viste primaTempo di lettura: < 1 minutoSta nascendo un’edizione da record, una di quelle che rimarrà scolpita nella storia delle manifestazioni sportive sannite...