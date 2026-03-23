Affluenza referendum giustizia record al 46,1 % alle 23 in testa Emilia Romagna col 52,26% Toscana 52,49% e Lombardia 51,83%

Da ilgiornaleditalia.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Seggi riaperti di nuovo oggi, dalle 7 alle 15 L’affluenza al referendum sulla giustizia cresce fino a sfiorare il 44% e segna un dato significativo alle 23, confermando una partecipazione più alta rispetto alle rilevazioni precedenti durante la giornata. Il dato nazionale si attesta al 46,1%,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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