Seggi riaperti di nuovo oggi, dalle 7 alle 15 L’affluenza al referendum sulla giustizia cresce fino a sfiorare il 44% e segna un dato significativo alle 23, confermando una partecipazione più alta rispetto alle rilevazioni precedenti durante la giornata. Il dato nazionale si attesta al 46,1%,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Affluenza referendum giustizia record al 46,1 % alle 23, in testa Emilia Romagna col 52,26%, Toscana 52,49% e Lombardia 51,83%

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#ReferendumGiustizia - Affluenza per Regione (ore 23:00) Emilia-Romagna: 53,61% (4225 sezioni su 4525) Toscana: 52,49% (3923 sezioni su 3923) Lombardia: 51,69% (8633 sezioni su 9258) Veneto: 50,55% (4720 sezioni su 4729) Umbria: 50, x.com