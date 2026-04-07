La crisi nello Stretto di Hormuz ha riacceso le preoccupazioni sui mercati energetici mondiali, mentre il prezzo del gasolio rimane sopra i due euro al litro, creando timori di carenze di carburante negli aeroporti. La situazione ha riproposto l’attenzione sulla dipendenza energetica e sulle tensioni geopolitiche che influenzano il settore. Le conseguenze si riflettono anche sulla vita quotidiana, con timori di possibili rincari e problemi di approvvigionamento.

Con il gasolio stabilmente sopra i due euro al litro e il rischio concreto di carenze di carburante negli aeroporti, lo scenario energetico globale torna a evocare politiche di austerity, vacanze estive a rischio e possibili tensioni sugli scaffali dei supermercati. La crisi scatenata dalle tensioni in Medio Oriente dimostra ancora una volta quanto sia fragile la dipendenza dalle forniture di idrocarburi controllate da potenze straniere. In un contesto in cui installare pannelli solari o convivere con un parco eolico vicino casa sembrava fino a poco tempo fa una scelta discutibile, oggi appare sempre più evidente che la transizione energetica non è solo una questione ambientale, ma anche di sicurezza economica e geopolitica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Energia e geopolitica: la crisi dello Stretto di Hormuz riporta il carbone al centro della scena

Energia in tempesta: la crisi mediorientale riporta la Russia al centro del mercato globaleIl Medio Oriente va a fuoco, ma il resto del mondo non è al riparo dalla nube di fumo in arrivo.

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Guerra in Iran e blocco dello stretto di Hormuz pesano sui costi dell'energia in Italia. L'allarme dei panificatori lombardi: "Bollette verso il +40%, a rischio i prezzi di pane e michette. Fino a oggi abbiamo ammortizzato i rincari". x.com

La chiusura dello stretto di Hormuz inizia a farsi sentire anche sul traffico aereo europeo. Alcuni aeroporti italiani sono già alle prese con limitazioni nei rifornimenti e diverse compagnie monitorano da vicino l’evoluzione della situazione. - facebook.com facebook