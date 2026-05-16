Informazioni rapide e più accessibili | il Comune di Perugia lancia il nuovo Chatbot
Il Comune di Perugia ha introdotto un nuovo chatbot basato sull'intelligenza artificiale, un assistente digitale sperimentale progettato per facilitare l'accesso alle informazioni e ai servizi dell'ente. Lo strumento mira a rendere più immediato e semplice il contatto con i cittadini, offrendo risposte rapide e accessibili tramite una piattaforma online. La sperimentazione del chatbot si inserisce in un progetto volto a migliorare i servizi digitali dell'amministrazione comunale.
Il Comune di Perugia lancia il nuovo chatbot AI, l’assistente digitale sperimentale pensato per offrire ai cittadini un accesso più semplice, rapido e immediato alle informazioni e ai servizi dell’Ente. Lo strumento, disponibile sul sito istituzionale del Comune, rappresenta un ulteriore passo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
III Commissione Consiliare Permanente
Sullo stesso argomento
Intelligenza artificiale e scuola: il 64% degli adolescenti usa abitualmente i chatbot per lo studio e la ricerca di informazioni. I datiIl 64% degli adolescenti statunitensi interroga regolarmente l'intelligenza artificiale per alleggerire lo studio e svolgere i compiti.
Leggi anche: Uffici e negozi più accessibili: a Bari Comune e associazioni di categoria insieme per eliminare le barriere architettoniche
Il Comune di Perugia lancia il nuovo chatbot AI: informazioni più rapide e accessibili Link alla notizia al primo commento facebook
Contrasto alla violenza di genere, il Comune di Perugia sostiene i progetti a supporto delle donnePubblicato l’avviso per l’erogazione di un contributo economico per progetti di empowerment e sostegno all’autonomia ... perugiatoday.it
L.P. DI LUIGI PACINI - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Perugia lancia il chatbot AI del ComuneOnline il nuovo assistente digitale AI sperimentale: risposte su servizi, pratiche e uffici comunali, sotto il controllo del Comune ... umbria24.it