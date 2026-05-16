Informazioni rapide e più accessibili | il Comune di Perugia lancia il nuovo Chatbot

Il Comune di Perugia ha introdotto un nuovo chatbot basato sull'intelligenza artificiale, un assistente digitale sperimentale progettato per facilitare l'accesso alle informazioni e ai servizi dell'ente. Lo strumento mira a rendere più immediato e semplice il contatto con i cittadini, offrendo risposte rapide e accessibili tramite una piattaforma online. La sperimentazione del chatbot si inserisce in un progetto volto a migliorare i servizi digitali dell'amministrazione comunale.

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