Informazioni rapide e più accessibili | il Comune di Perugia lancia il nuovo Chatbot

Da perugiatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Perugia ha introdotto un nuovo chatbot basato sull'intelligenza artificiale, un assistente digitale sperimentale progettato per facilitare l'accesso alle informazioni e ai servizi dell'ente. Lo strumento mira a rendere più immediato e semplice il contatto con i cittadini, offrendo risposte rapide e accessibili tramite una piattaforma online. La sperimentazione del chatbot si inserisce in un progetto volto a migliorare i servizi digitali dell'amministrazione comunale.

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Il Comune di Perugia lancia il nuovo chatbot AI, l’assistente digitale sperimentale pensato per offrire ai cittadini un accesso più semplice, rapido e immediato alle informazioni e ai servizi dell’Ente. Lo strumento, disponibile sul sito istituzionale del Comune, rappresenta un ulteriore passo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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