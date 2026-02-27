Uffici e negozi più accessibili | a Bari Comune e associazioni di categoria insieme per eliminare le barriere architettoniche

Il Comune di Bari ha avviato un progetto in collaborazione con associazioni di categoria e operatori economici per eliminare le barriere architettoniche. L’obiettivo è installare rampe di accesso in uffici pubblici e negozi lungo tutto il territorio metropolitano. L’intervento mira a migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici e commerciali, coinvolgendo diverse realtà locali in un’azione condivisa.

Al via il progetto 'Io rampo. e tu?', promosso dalla cooperativa Zerobarriere. L'iniziativa, estesa a tutto il territorio della Città metropolitana, punta a promuovere l'adozione di rampe e cultura dell'accessibilità Coinvolgere istituzioni, operatori economici e associazioni di categoria per promuovere la diffusione di rampe sul tutto il territorio metropolitano di rampe che rendano accessibili uffici e negozi, trasformando così "un intervento tecnico in un gesto concreto di responsabilità sociale". E' questo l'obiettivo del progetto 'Io rampo. e tu?', promosso dalla cooperativa Zerobarriere. Il... 🔗 Leggi su Baritoday.it

Roseto: 113mila euro per negozi più accessibili, stop alle barriere.Roseto Rilancia il Centro: 113mila Euro per Abbattere le Barriere e Sostenere il Commercio Roseto degli Abruzzi avvia un importante piano di...

Eliminare barriere architettoniche nell'edilizia popolare: 10 milioni di euro per interventi con ArcaRegione Puglia e Arca Puglia insieme a favore dell'accessibilità, grazie a un finanziamento da 10 milioni di euro che permetterà di riqualificare il...

