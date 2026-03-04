Intelligenza artificiale e scuola | il 64% degli adolescenti usa abitualmente i chatbot per lo studio e la ricerca di informazioni I dati

Secondo i dati più recenti, il 64% degli adolescenti negli Stati Uniti utilizza regolarmente chatbot alimentati da intelligenza artificiale per lo studio e la ricerca di informazioni. Questa percentuale indica come ormai una parte consistente dei giovani si affidi quotidianamente a queste tecnologie per svolgere i compiti e approfondire argomenti scolastici.

Il 64% degli adolescenti statunitensi interroga regolarmente l'intelligenza artificiale per alleggerire lo studio e svolgere i compiti. Mentre l'entusiasmo dilaga, serpeggiano timori su scorrettezze scolastiche e atrofia del pensiero critico L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Intelligenza Artificiale e adolescenti: Telefono Azzurro presenta i dati sull’uso dei chatbot tra i giovani. Il 35% usa ChatGPT, ma emergono rischi per salute mentale e pensiero criticoTelefono Azzurro ha organizzato presso l'Università Bocconi di Milano la giornata "Crescere con l'Intelligenza Artificiale: scelte consapevoli in un...

Fidapa porta l’Intelligenza Artificiale al Majorana per un confronto tra Università e scuoleUn incontro con il professore Giancarlo Fortino dell’Università della Calabria su storia, applicazioni e impatti dell’Intelligenza Artificiale che ha entusiasmato studenti e docenti ... ecodellojonio.it

Intelligenza Artificiale a scuola: quali sono le opportunità, i rischi e i doveri dei docenti? [GUIDA pratica]Il DM n. 66/2025 ha introdotto le Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha stabilito i principi di rifer ... orizzontescuola.it

Assessore Marche, 'intelligenza artificiale è strumento, non è sostitutiva'. Rossi: "Deve essere di supporto a intelligenza umana, fenomeno da attenzionare" #ANSA x.com

