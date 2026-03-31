A marzo, l’inflazione ha mostrato un aumento rispetto ai mesi precedenti, secondo le stime dell’Istat relative al 2026. I prezzi dei beni di consumo, inclusi quelli del ‘carrello della spesa’, sono cresciuti, evidenziando un incremento generalizzato dei costi. I dati indicano un trend di aumento dei prezzi che coinvolge vari settori dell’economia.

L’ inflazione accelera a marzo. La stima dell’ Istat relativa all’andamento del 2026. I prezzi sono in salita anche per il ‘carrello della spesa’. Gli scostamenti sono evidenti anche rispetto all’ultima rilevazione. L’inflazione va a più 1,7% annuo, con il rialzo dei costi dell’energia; mentre il ‘carrello della spesa’ arriva a più 2,2%. Crescita dell’1,7% annuale. Secondo le stime preliminari dell’Istat a marzo 2026 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione pari a +0,5% su base mensile e a +1,7% su base annua, in rialzo rispetto al +1,5% del mese precedente. Il peso di energia e alimentari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’inflazione accelera a marzo, prezzi in salita anche per il ‘carrello della spesa’

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