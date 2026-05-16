Inflazione in Italia in aumento ad aprile ecco di quanto sono cresciuti i prezzi

Ad aprile i prezzi in Italia sono aumentati rispetto al mese precedente, con un incremento dell’1,1%. Su base annua, l’indice generale ha registrato una crescita del 2,7%. I beni di consumo sono saliti dell’1,3%, mentre i servizi sono aumentati in modo più contenuto. Questi dati indicano un trend di aumento dei prezzi che si riflette su vari settori, con variazioni da un mese all’altro e rispetto all’anno precedente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno. Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana. © Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Inflazione in Italia in aumento ad aprile, ecco di quanto sono cresciuti i prezzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video STANGATA INFLAZIONE, AD APRILE VOLANO PREZZI DI ENERGIA E SPESA QUOTIDIANA Sullo stesso argomento Inflazione ad aprile: energia e cibo fanno impennare i prezzi? Cosa sapere L'inflazione in Italia sale al 2,8% ad aprile trainata dai costi energetici. Leggi anche: La guerra spinge i prezzi, l’inflazione sale al 2,7% ad aprile ULTIM’ORA Inflazione in forte crescita: ad aprile +2,7% su base annua Ad aprile l’inflazione in Italia è salita al 2,7% su base annua, rispetto all’1,7% registrato a marzo, mentre su base mensile l’aumento è stato dell’1,1%. x.com Inflazione Italia (finale), +2,7% ad aprile 2026Su base mensile i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dell'1,1%. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) ha registrato un incremento dell'1,6% ... soldionline.it L’inflazione sale ancora, è al 2,7%. S&P conferma il rating dell’ItaliaGiorgetti: fase complessa, ma economia solida. Titoli di Stato, balzo dei rendimenti Usa-Ue Ancora un test per il debito pubblico italiano che ieri in tarda serata ha superato il vaglio dell’agenzia a ... corriere.it