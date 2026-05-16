Inferno nella notte sulla Statale Sorrentina con feriti gravi | tir perde blocchi di cemento auto e scooter travolti
Poco prima della mezzanotte, sulla Statale Sorrentina, un tir ha perso parte del suo carico di blocchi di cemento all'altezza dello svincolo per Seiano, causando gravi incidenti. I pezzi di cemento sono caduti sulla carreggiata, investendo diversi veicoli tra cui auto e scooter. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato alcuni feriti in codice rosso in ospedale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i lavori di rimozione e i rilievi.
Poco prima della mezzanotte, all'altezza dello svincolo per Seiano (Vico Equense), un tir in transito ha improvvisamente perso parte del suo pesante carico: enormi blocchi di cemento si sono sganciati dal rimorchio, piombando sulla carreggiata e travolgendo auto e moto. Il bilancio è pesante. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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