Incidente sulla Statale 106 scontro auto-tir | cinque i feriti due trasportati al Gom in gravi condizioni

Un incidente sulla Statale 106 nei pressi di Bovalino ha coinvolto un’auto e un tir, provocando cinque feriti. Due di loro sono stati trasportati al GOM in condizioni gravi. L’incidente si è verificato alla periferia sud del comune, nei pressi del bivio per San Luca, e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 106, alla periferia sud di Bovalino, nei pressi del bivio per San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Due dei feriti, secondo quanto riportato da Ansa - sono in gravi condizioni e sono stati trasportati in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Incidente tra due auto sulla strada Gallico-Gambarie, tre feriti lievi trasportati al GomÈ di tre feriti non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 16 sulla nuova arteria stradale che da... Scontro tra due auto sulla Statale Telesina: due feriti trasportati al San PioDue auto, una Ford Fusion ed una Ford Ranger, sono venute a collisione nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale Telesina in prossimità dello... Tutto quello che riguarda Incidente sulla Statale 106 scontro... Temi più discussi: Rocambolesco incidente sulla Statale 106: auto si ribalta dopo lo scontro con un furgone; Scontro tra auto e un tir sulla Statale 106, cinque feriti, due gravi; Incidente tra due auto sulla S.S.106. Uno dei mezzi si ribalta; Ennesimo incidente sulla Statale 106: 2 auto coinvolte e diversi feriti. Attivato l’elisoccorso. Paura sulla statale 106, maxi scontro tra quattro auto e un tir: 5 feriti, 2 sono graviUn grave incidente stradale sulla Statale 106, nel Reggino, ha coinvolto cinque veicoli, tra cui un tir, causando cinque feriti ... quicosenza.it Bovalino, incidente sulla Ss106, coinvolto un tir e cinque auto: 2 feriti graviIncidente stradale tra tir e cinque auto sulla Ss106 a Bovalino: due feriti gravi, di cui uno trasportato in elisoccorso. Traffico bloccato. quotidianodelsud.it La morte del piccolo Domenico, almeno 45 minuti senza cuore. Oggi autopsia e incidente probatorio - facebook.com facebook Sei Nazioni, brucia il trofeo: distrutto in un incidente, sarà sostituito da una copia x.com