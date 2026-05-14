Ineos Grenadier Fieldmaster | dal pub al fuoristrada un’avventura continua

L'idea dietro il modello Ineos Grenadier Fieldmaster è nata in un pub di Londra, dove un semplice disegno su una banconota da cinque sterline ha dato il via a un progetto automobilistico. Da quel momento, l'azienda ha sviluppato un veicolo che combina caratteristiche utili per l'uso in fuoristrada con un design ispirato alle avventure. La progettazione è continua e coinvolge diversi test sul campo prima di arrivare alla produzione definitiva.

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Tutto è iniziato con uno schizzo su una banconota da cinque sterline, davanti a una pinta di birra al pub Grenadier di Londra. Sir Jim Ratcliffe, fondatore e presidente di Ineos, decise che voleva costruire un 4x4 capace di fare ciò che i SUV moderni avevano dimenticato come fare. Quando nel 2016 terminò la produzione della Land Rover Defender - il fuoristrada-mito rimasto in listino per 68 anni - Ratcliffe fondò Ineos Automotive con l'obiettivo di colmare quel vuoto. Il risultato è la Grenadier, arrivata sul mercato nel 2022 e costruita nello stabilimento di Hambach, in Francia, con una filosofia dichiarata: niente fronzoli, niente compromessi, massima capacità fuoristrada.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ineos Grenadier Fieldmaster: dal pub al fuoristrada, un’avventura continua ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2025 INEOS Grenadier Fieldmaster - POV First Driving Impressions (In the Mud!) Sullo stesso argomento Leggi anche: INEOS Grenadier, con papà l’off-road diventa un ricordo da portare lontano Leggi anche: L’avventura di Caterina ad Amici continua Temi più discussi: Ineos Grenadier, 20.000 km tra ghiaccio, deserto e un record mondiale; Ineos Grenadier Grenadier Station Wagon 3.0 turbo b 5p.ti auto nuove, listino prezzi auto nuove; Con la versione Trailmaster X Ineos Grenadier punta al top dell’off-road; INEOS 2026: tutti i modelli Grenadier, prezzi e quale scegliere. Ineos Grenadier Fieldmaster: dal pub al fuoristrada, un’avventura continuaNata da un'idea su una banconota da cinque sterline, la Grenadier Fieldmaster è robusta, capace e sorprendentemente confortevole. Ma lo sterzo rimane il suo limite più difficile da perdonare ... ilgiornale.it I modelli Grenadier e Quartermaster arrivano in questo allestimento speciale con più dotazioni, comfort premium e capacità in fuoristrada molto elevateI modelli Grenadier e Quartermaster arrivano in questo allestimento speciale con più dotazioni, comfort premium e capacità in fuoristrada molto ... motorbox.com