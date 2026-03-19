L’INEOS Grenadier rappresenta un veicolo pensato per chi ama l’off-road e desidera vivere l’esperienza con calma e concentrazione. È stato progettato per resistere a terreni difficili, richiedendo attenzione e manualità durante la guida. Il veicolo richiama un’immagine di avventura autentica, con un design robusto e funzionale. La passione per il fuoristrada si esprime attraverso l’uso di questo modello, che invita a vivere l’azione senza fretta.

La passione non si eredita. Si condivide. E certe passioni, più di altre, hanno bisogno di tempo, di silenzi giusti, di mani sul volante e di uno sguardo complice mentre il terreno cambia sotto le ruote. È quello che ho pensato guidando un INEOS Grenadier in off-road insieme a mio padre, in una di quelle esperienze che non si limitano a mettere alla prova un mezzo, ma finiscono per raccontare qualcosa anche di chi sei, di chi ti ha accompagnato fin lì, di ciò che resta quando il percorso si conclude. Lontano dall’asfalto, tra salite sconnesse, fango, pendenze laterali e tratti tecnici affrontati con attenzione, il Grenadier mostra subito la sua natura più autentica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - INEOS Grenadier, con papà l’off-road diventa un ricordo da portare lontano

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All’interno della puntata si parlerà anche di: Cupra Born, Ineos Grenadier, Lamborghini: 60 anni di Miura, Leapmotor B10 EV - facebook.com facebook