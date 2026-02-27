Rinnovo Locatelli la Juventus vuole blindare il capitano | si lavora al prolungamento fino a questa data Cosa sta succedendo

Rinnovo Locatelli, la Juventus vuole blindare il suo capitano: società al lavoro per il prolungamento fino a questa data. Tutte le novità. La Juve prosegue nella sua strategia di consolidamento dei propri punti fermi per il futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero è al lavoro per definire il prolungamento di contratto di Manuel Locatelli. MERCATO JUVE, LE ULTIME L'intenzione della dirigenza è quella di legare il mediano alla maglia bianconera con un accordo a lunghissimo termine, con una scadenza fissata al 2030. Questa mossa conferma la totale fiducia nel calciatore italiano. Il rinnovo fino al 2030 rappresenta un segnale di continuità senza precedenti, volto a rendere il regista una vera e propria bandiera della squadra.