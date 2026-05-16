Como rubato l’abito da sposa a turista americana nel giorno delle nozze | intervento lampo e vestito ritrovato

Da virgilio.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Como, due turisti americani hanno subito il furto dell’abito da sposa nel giorno delle nozze. La Polizia è intervenuta rapidamente dopo aver ricevuto una segnalazione e, poco dopo, ha individuato e recuperato il vestito. L’episodio si è verificato in un momento in cui i due turisti si preparavano per l’evento speciale, lasciando gli agenti impegnati in un intervento tempestivo. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento del capo, che era stato sottratto poco prima.

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È stato ritrovato l’abito da sposa rubato a due turisti americani a Como, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. I due cittadini statunitensi, giunti in Italia per celebrare il proprio matrimonio, sono stati vittime di furto sulla loro autovettura. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, quando la Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura è intervenuta in Via Ferrari a seguito di una segnalazione. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nel pomeriggio di mercoledì, quando una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como ha raggiunto Via Ferrari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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