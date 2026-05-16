A Como, due turisti americani hanno subito il furto dell’abito da sposa nel giorno delle nozze. La Polizia è intervenuta rapidamente dopo aver ricevuto una segnalazione e, poco dopo, ha individuato e recuperato il vestito. L’episodio si è verificato in un momento in cui i due turisti si preparavano per l’evento speciale, lasciando gli agenti impegnati in un intervento tempestivo. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento del capo, che era stato sottratto poco prima.

È stato ritrovato l’abito da sposa rubato a due turisti americani a Como, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. I due cittadini statunitensi, giunti in Italia per celebrare il proprio matrimonio, sono stati vittime di furto sulla loro autovettura. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, quando la Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura è intervenuta in Via Ferrari a seguito di una segnalazione. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nel pomeriggio di mercoledì, quando una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como ha raggiunto Via Ferrari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Como, rubato l’abito da sposa a turista americana nel giorno delle nozze: intervento lampo e vestito ritrovato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lindbergh, pionnier de laviation : Portrait d'un homme qui a changé l'histoire - Documentaire - MDW

Sullo stesso argomento

Taylor Swift nozze in stile Elizabeth Taylor: l’abito da sposa è già un’iconaTaylor Swift si prepara a pronunciare il fatidico sì con Travis Kelce in un matrimonio previsto per giugno, e l’abito da sposa che indosserà avrà...

Taylor Swift si sposa in stile Elizabeth Taylor: l’abito da sposa è già un’iconaTaylor Swift si prepara a pronunciare il fatidico sì con Travis Kelce in un matrimonio previsto per giugno, e l’abito da sposa che indosserà avrà...

Como, rubato l’abito da sposa a turista americana nel giorno delle nozze: intervento lampo e vestito ritrovatoÈ stato ritrovato l’abito da sposa rubato a due turisti americani a Como, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. I due cittadini statunitensi, giunti in Italia per celebrare il ... virgilio.it

Como, ritrovato l’abito da sposa rubato. Nozze salve (tra poche ore la cerimonia) per una coppia del New JerseyNel pomeriggio di mercoledì una Volante della Questura di Como è intervenuta in via Ferrari, dopo la segnalazione della presenza di alcune valigie abbandonate. Contestualmente, alla linea di emergenza ... comozero.it