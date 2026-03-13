Giulia De Lellis e Tony Effe sposi sul Lago di Como | ecco come nasce il curioso trend delle nozze con l’AI

Giulia De Lellis e Tony Effe sono apparsi insieme sul Lago di Como, condividendo un’immagine sui social e nelle storie di Instagram. Tuttavia, questa foto non rappresenta un vero matrimonio, ma è parte di una tendenza che coinvolge l’uso dell’intelligenza artificiale per creare immagini di nozze simulate. La scena ha attirato l’attenzione degli utenti online.

La foto pubblicata dall’influencer nelle sue storie Instagram risponde alle parole del rapper sul matrimonio. Ma lo scatto creato con l’intelligenza artificiale racconta anche un nuovo fenomeno social Giulia De Lellis e Tony Effe “sposi” sul Lago di Como. L’immagine sta circolando sui social e nelle storie Instagram, ma non racconta un vero matrimonio. Lo scatto è infatti generato con l’intelligenza artificiale ed è stato pubblicato anche dall’influencer come risposta ironica alle recenti dichiarazioni del rapper sul tema delle nozze. Qualche giorno fa Tony Effe, intervistato alle Iene, aveva raccontato che tra lui e la compagna esiste un vero e proprio dibattito sul matrimonio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

“Giulia De Lellis vorrebbe sposarsi, io no, ecco perché”: così Tony Effe sul matrimonio con l’influencerTony Effe si racconta a Nicolò De Divitiis durante lo speciale che il programma “Le Iene” ha realizzato in occasione del Festival di Sanremo.

Tony Effe sul matrimonio con Giulia De Lellis: “Lei vorrebbe sposarsi, io no” e spiega perchéA cuore aperto Tony Effe si è raccontato ai microfoni de Le Iene nello speciale dedicato al Festival di Sanremo.

Giulia De Lellis e Tony Effe: è nata Priscilla - La volta buona 09/10/2025

Approfondimenti e contenuti su Giulia De Lellis e Tony Effe sposi sul...

Temi più discussi: Giulia De Lellis, le foto con la figlia in vacanza in Alto Adige: Il tempo per la famiglia si sceglie; La risposta (con frecciatina) di Giulia De Lellis e Tony Effe sul matrimonio: Il mio concetto di nozze e il suo; Tony Effe, il matrimonio con Giulia De Lellis dovrà attendere: Non mi piace fare le feste; Il mio concetto di matrimonio e il suo: la frecciatina di Giulia De Lellis che pubblica il bacio tra Tony Effe e un altro uomo.

Il mio concetto di matrimonio e il suo: la frecciatina di Giulia De Lellis che pubblica il bacio tra Tony Effe e un altro uomoL'influencer replica con storie in abito bianco dopo che il trapper aveva dichiarato di non volersi sposare a Le Iene ... ilfattoquotidiano.it

Giulia De Lellis sfida Tony Effe dopo il gelo a Le Iene: Il mio concetto di nozze:Giulia De Lellis ha deciso di replicare alle dichiarazioni di Tony Effe, dopo la nascita della figlia, sul contrasto che c'è sul matrimonio ... gossipetv.com

Le foto generate con intelligenza artificiale che mostrano Zendaya e Tom Holland in outfit da cerimonia. Pochi giorni dopo il trend ha coinvolto anche Giulia De Lellis e Tony Effe - facebook.com facebook

Le foto generate con intelligenza artificiale che mostrano Zendaya e Tom Holland in outfit da cerimonia. Pochi giorni dopo il trend ha coinvolto anche Giulia De Lellis e Tony Effe x.com