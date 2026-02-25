Controllato a Bruere di Rivoli guidava con la patente revocata da quattro anni | multa di oltre 5mila euro

Nella prima serata di ieri, martedì 24 febbraio 2026, una pattuglia della polizia locale di Rivoli, durante un normale posto di controllo eseguito nella frazione di Bruere, ha fermato un'auto Fiat Punto il cui conducente, un italiano di 63 anni residente ad Alpignano, guidava con la patente risultata revocata da oltre quattro anni. L'uomo è stato così multato di oltre 5mila euro. A questa si è aggiunta un'ulteriore multa per la mancata revisione del mezzo, di cui tra l'altro è stata disposta anche l'immediata sospensione dalla circolazione. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

