Schianto sull’Appia tra auto bus e un apecar | morto un uomo un ferito grave

Nel pomeriggio di ieri a Formia si è verificato uno schianto sull’Appia tra un'auto, un bus e un apecar. L’incidente ha causato la morte di un uomo che viaggiava sull’apecar, ribaltatasi dopo l’impatto, e ha provocato il ferimento grave di un’altra persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per i rilievi e le operazioni di assistenza.

Incidente nel pomeriggio di ieri a Formia: la vittima viaggiava su un'apecar ribaltata dopo l’impatto. Grave un automobilista, traffico in tilt. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Schianto tra tre auto a Silvaplana, un ferito graveMartedì a mezzogiorno si è verificata una collisione tra tre veicoli sulla Via Chantunela, a Silvaplana, in Engadina. Leggi anche: Schianto tra auto e moto ad Arosio: 16enne ferito grave Aggiornamenti e contenuti dedicati a Schianto sull Temi più discussi: Incidente tra più mezzi sull’Appia a Formia, muore un uomo; Schianto mortale sull'Appia, imprenditore a giudizio; Formia – Incidente tra tre mezzi sull’Appia: una vittima; Incidente sull'Appia, morto un uomo di 93 anni. Schianto tra bus, auto e apecar sull’Appia: morto un uomoragedia nel pomeriggio di ieri, 18 febbraio, lungo la Via Appia, nel territorio di Formia. A perdere la vita è ... latinapress.it Schianto mortale sull'Appia, imprenditore a giudizioÈ accusato di omicidio colposo e lesioni. Nell'incidente morì un centauro appena 18enne. Carabinieri e medico legale in aula a giugno ... ilroma.net #Frosinone – Schianto sulla Variante Casilina, la procura archivia il caso | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #incidente #cronacafrosinone - facebook.com facebook Ancora un incidente stradale: schianto sulla A13, due feriti x.com