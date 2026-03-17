Incidente stradale in piazza Ovidio a Milano uomo investito da un'auto | morto sul colpo

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato in piazza Ovidio a Milano, dove un uomo è stato investito da un’auto. L’impatto è stato fatale e il pedone è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Incidente stradale in piazza Ovidio a Milano: un uomo è stato investito da un'automobile. Il pedone è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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