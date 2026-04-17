Incidente mortale sull’Aurelia la vittima è Raul Marian Costea | aveva 26 anni e stava rientrando dal lavoro

Un incidente mortale si è verificato ieri sull’Aurelia, coinvolgendo un’auto e causando il decesso di un giovane di 26 anni. La vittima, padre di due figli, stava rientrando a casa dopo aver terminato il turno di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante gli sforzi, il giovane è deceduto a causa delle ferite riportate nello scontro frontale.

Vittima del frontale verificatosi ieri sull'Aurelia è Raul Marian Costea, 26enne padre di due figli. Stava tornando a casa dal lavoro. Gravi gli altri feriti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Raul Marian Costea, chi era il 26enne morto nell'incidente sull'Aurelia a LadispoliRaul Marian Costea, 26 anni originario della Romania, è morto giovedì 16 aprile in un incidente avvenuto poco le 17 sulla statale Aurelia -... Incidente mortale sul lavoro in via Stradella, vittima un uomo di 54 anniModena, 13 aprile 2026 – Incidente mortale sul lavoro questo pomeriggio intorno alle 17. Panoramica sull’argomento Raul Marian Costea, chi era il 26enne morto nell'incidente sull'Aurelia a LadispoliRaul Marian Costea, 26 anni originario della Romania, è morto giovedì 16 aprile in un incidente avvenuto poco le 17 sulla statale Aurelia - chilometro 36,500 - nel territorio di Ladispoli, all'altezza ... romatoday.it Ladispoli – Tragedia sull’Aurelia, la vittima è il 26enne Raul Marian Costea: lascia compagna e due figli piccoliLADISPOLI - Ha un nome e un volto la vittima del drammatico incidente avvenuto sull’Aurelia: si tratta di Raul Marian Costea, 26 anni, originario della Romani ... etrurianews.it