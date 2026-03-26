Grave incidente sul lavoro a Roncole Verdi | 30enne cade da un muletto

Oggi pomeriggio a Roncole Verdi si è verificato un incidente sul lavoro intorno alle 16:40. Un uomo di 30 anni è caduto da un muletto all’interno di un’azienda del luogo ed è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e le prime cure.

Paura oggi pomeriggio a Roncole Verdi, dove intorno alle 16:40 un uomo di 30 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un muletto all’interno di un’azienda locale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’elisoccorso, insieme ai carabinieri e alla medicina del lavoro, per prestare assistenza e ricostruire la dinamica dell’incidente. Il 30enne è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato direttamente in Rianimazione. Le sue condizioni sono attualmente disperate, e la prognosi resta riservata. Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Grave incidente sul lavoro a Roncole Verdi: 30enne cade da un muletto Articoli correlati Lecce, incidente sul lavoro nella zona industriale: investito da un muletto, grave un operaioGrave incidente sul lavoro nella zona industriale di Lecce: è accaduto presso la ditta Lasim. Leggi anche: Incidente sul lavoro a Ottati, operaio cade da una impalcatura: è grave Supermarket forklift accident — shelves collapse everywhere