Incidente nella notte in centro a Monopoli | morto un 19enne

Nella notte di venerdì 15 maggio, intorno alle 23, si è verificato un incidente stradale nel centro di Monopoli. Un giovane di 19 anni, di origine albanese ma residente nella città, ha perso la vita a causa dello scontro. Le autorità hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze che hanno portato all’incidente. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

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Un 19enne di nazionalità albanese ma residente a Monopoli ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 15 maggio, intorno alle 23, all'altezza di piazza Milite Ignoto. Il giovane era seduto sul sedile posteriore di una Mercedes che per cause da accertare si è scontrata con una Toyota Auris. Dopo il violento scontro il conducente della berlina tedesca ne ha perso il controllo andando ad urtare anche alcuni veicoli in sosta. Anche la Toyota, condotta da una giovane, anche lei straniera ma da tempo residente a Monopoli, ha concluso la sua marcia andando a sbattere contro un furgone Citroen regolarmente parcheggiato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente nella notte in centro a Monopoli: morto un 19enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidente nella notte, morto un uomoI vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 00:25 nel Comune di Barberino di Mugello sul tratto autostradale A1 per un... Incidente nella notte a Gorla Minore: morto un uomo di 56 anniGorla Minore (Varese), 10 marzo 2026 – Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo un uomo di 56 anni è morto in un incidente stradale. Auto fuori controllo nella notte a Taglio di Po: sfonda una recinzione e si ribalta. Il violento incidente è avvenuto attorno a mezzanotte in via Romea, all’altezza dello Zanzibar. Il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale. #TaglioDiPo #Rovigo #Inci x.com Scontro nella notte tra auto, due donne ferite. La più grave è rimasta incastrata nell’abitacoloMONTELUPO FIORENTINO Uno scontro nella notte tra due vetture. Due donne rimaste ferite, una delle quali è finita in codice ... lanazione.it Tragedia in A1, camion si schianta nella notte: un morto e un feritoIl violento incidente autonomo è avvenuto all’altezza di Villa Santa Lucia in direzione sud. Per il conducente del mezzo pesante, un uomo residente in provincia di Roma e classe 59, non c'è stato null ... ciociariaoggi.it