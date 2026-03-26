Incidente nella notte morto un uomo

Da firenzetoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, alle ore 00:25, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Barberino di Mugello sull'autostrada A1 per un incidente stradale. Durante l'intervento, è stato constatato il decesso di un uomo coinvolto nello scontro. Le autorità stanno accertando le cause dell'incidente.

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 00:25 nel Comune di Barberino di Mugello sul tratto autostradale A1 per un incidente stradale. L'impatto è avvenuto al km 258. Al momento dell'incidente era in corso una forte perturbazione con grandine. I vigili del fuoco hanno estratto le due persone dall'auto. Un uomo, di 48 anni, deceduto e una seconda persona che è stata trasportata in ospedale. La circolazione è stata bloccata per consentire le operazioni di soccorso. Oltre all'incidente il maltempo ha causato criticità su tutto il territorio provinciale, 6 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per alberi caduti e rami pericolanti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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