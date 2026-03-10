Incidente nella notte a Gorla Minore | morto un uomo di 56 anni

Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo, a Gorla Minore, un uomo di 56 anni ha perso la vita in un incidente stradale. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le forze dell’ordine stanno svolgendo i rilievi per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Gorla Minore (Varese), 10 marzo 2026 – Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo un uomo di 56 anni è morto in un incidente stradale. L'uomo stava percorrendo via Vittorio Veneto, a Gorla Minore, in sella alla sua moto. Per cause ancora da chiarire, è caduto dallo scooter, andando a sbattere violentemente la testa sull'asfalto. L'impatto con il manto stradale è stato fatale. Schianto nella notte a Carobbio degli Angeli tra auto e moto: morto il 55enne Giuseppe Belotti Sul luogo dell'incidente sono giunte un'ambulanza da Busto Arsizio e l'automedica da Varese ma per il 56enne non c'è stato niente da fare: è deceduto sul posto. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire comn esattezza la dinamica dell'inciodente mortale.