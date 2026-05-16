Incidente nel centro di Monopoli scontro tra due auto | muore ragazzo di 19 anni
Nella serata di venerdì 15 maggio, a Monopoli, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due vetture nel centro cittadino. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi della polizia. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Un ragazzo di 19 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 15 maggio a Monopoli, in provincia di Bari. Il giovane era a bordo di un'auto che si è scontrata con un altro mezzo.Lo schianto ha danneggiato altri veicoli parcheggiati lungo la strada. Soccorso da. 🔗 Leggi su Baritoday.it
La Zanzara Vodcast del 03 Marzo 2026 [Skip da 1:34:20]
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Incidente sulla Monopoli-Alberobello: scontro tra due auto, una finisce fuori strada dopo l'impatto
Tragedia all’alba a Varcaturo: scontro tra due atuto, muore un ragazzo di 17 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto violento in via Ripuaria Un grave incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 17 anni, nelle prime ore...
TARANTO - L’incidente nel centro cittadino, a ridosso dell’incrocio con via Berardi. Un uomo di circa 30 anni soccorso dai passanti e poi affidato al personale del 118. Accertamenti in corso sulla dinamica facebook
Auto piomba sui pedoni nel centro di Modena, ci sono feriti: sul posto forze dell’ordine e soccorritoriUn’auto ha travolto diversi pedoni nel centro di Modena. Ci sarebbero diversi feriti, alcuni gravi. Sul posto sono intervenuti soccorritori e forze dell’ordine. Leggi le notizie in tempo reale. Aggiun ... fanpage.it
In #A12, traffico bloccato e tratto chiuso per incidente al km 160 tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Chiusa anche l'entrata di Pisa Centro in direzione Genova #viabiliTOS x.com
Auto piomba sui pedoni nel centro di Modena: ci sono diversi feriti, alcuni graviL'incidente in via Emilia Centro, una delle zone più frequentate del centro storico. Sul posto ambulanze e forze dell’ordine: area transennata, in corso gli accertamenti sulla dinamica ... today.it
Riferimento FFT al centro di Vampire Crawlers (dallo sviluppatore di Vampire Survivors) reddit