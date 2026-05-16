Incidente nel centro di Monopoli scontro tra due auto | muore ragazzo di 19 anni

Nella serata di venerdì 15 maggio, a Monopoli, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due vetture nel centro cittadino. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita a seguito dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi della polizia. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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