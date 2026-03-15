Incidente sulla Monopoli-Alberobello | scontro tra due auto una finisce fuori strada dopo l' impatto

Oggi, domenica 15 marzo, sulla strada provinciale tra Monopoli e Alberobello si è verificato uno scontro tra due auto. Dopo l’impatto, una delle vetture è finita fuori strada nei pressi di contrada Torricella. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dei conducenti. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere i rilievi.

Coinvolte una Mercedes e una Volvo con a bordo turisti stranieri. Sul posto la Polizia locale. Nessuna grave conseguenza, fortunatamente, per le persone coinvolte Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo, sulla strada provinciale che collega Monopoli ad Alberobello, nei pressi di contrada Torricella. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali, dopo l'impatto, è finita fuori strada. Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli, una Volvo con a bordo turisti polacchi e una Mercedes, procedevano nello stesso senso di marcia, in direzione Alberobello, quando la Mercedes avrebbe tamponato l'altra auto. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Tamponamento tra due auto sulla Provinciale: una finisce fuori stradaIncidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 marzo lungo la Strada Provinciale 31 Cucigliana-Lorenzana nel comune di Fauglia. Leggi anche: Forte impatto tra due auto, una si ribalta e precipita fuori strada: una donna in ospedale Una selezione di notizie su Incidente sulla Monopoli Alberobello... Schianto sulla provinciale Monopoli-Alberobello: motociclista 29enne muore in un frontale con un'autoNon ce l’ha fatta il 29enne motociclista di Matera, protagonista di un terribile incidente sulla strada provinciale Monopoli-Alberobello. Domenica 28, intorno alle 17, il giovane ha perso il controllo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Incidente nella strada della morte nella valle dei trulli: morto un motociclista 29enne di MateraUn centauro 29enne è morto, intorno alle 17 di domenica 28 settembre, in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Monopoli-Alberobello, già teatro di altri tragici scontri mortali. Il ... bari.repubblica.it