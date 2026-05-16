Incidente mortale sull’A1 tra Capua e Caianello | moto travolta da un tir morta 50enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 16 maggio, si è verificato un incidente mortale sull’autostrada A1 tra i territori di Capua e Caianello, in provincia di Caserta. Una moto è stata investita da un tir e la persona a bordo, una donna di 50 anni, ha perso la vita sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso. La carreggiata è rimasta temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

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