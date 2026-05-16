Incidente mortale sull’A1 tra Capua e Caianello | moto travolta da un tir morta 50enne
Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 16 maggio, si è verificato un incidente mortale sull’autostrada A1 tra i territori di Capua e Caianello, in provincia di Caserta. Una moto è stata investita da un tir e la persona a bordo, una donna di 50 anni, ha perso la vita sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso. La carreggiata è rimasta temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.
Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 16 maggio, lungo l’Autostrada A1 nel tratto compreso tra Capua e Caianello, in provincia di Caserta. Una donna di 50 anni, originaria della Puglia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta e un tir. La vittima viaggiava in direzione Roma a bordo della sua moto insieme ad altri motociclisti quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Dopo la caduta sull’asfalto, la 50enne sarebbe stata travolta da un mezzo pesante sopraggiunto pochi istanti dopo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Incidente sull'A1, esplode un tir che trasportava Gpl
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