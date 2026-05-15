Incidente a Teano moto finisce sotto un tir in autostrada | morta una 50enne

Un incidente grave si è verificato lungo l'autostrada A1 tra Capua e Caianello, nella carreggiata nord. Una donna di 50 anni, proveniente dalla Puglia, è deceduta dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava sulla strada. Secondo le prime ricostruzioni, la motocicletta su cui viaggiava è finita sotto il rimorchio di un tir. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.

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