Incidente a Teano moto finisce sotto un tir in autostrada | morta una 50enne
Un incidente grave si è verificato lungo l'autostrada A1 tra Capua e Caianello, nella carreggiata nord. Una donna di 50 anni, proveniente dalla Puglia, è deceduta dopo essere stata investita da un camion mentre si trovava sulla strada. Secondo le prime ricostruzioni, la motocicletta su cui viaggiava è finita sotto il rimorchio di un tir. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente.
Teano. Drammatico incidente in A1, nel tratto della carreggiata nord, tra Capua e Caianello. Per cause ancora in corso di accertamento, una donna, 50 anni pugliese, è stata travolta da un tir mentre era in sella alla propria moto. La vittima, deceduta sul colpo, transitava con un gruppo di motociclisti all'altezza della stazione di servizio di Teano, quando improvvisamente è stata sbalzata in aria dal mezzo pesante. Le condizioni della cinquantenne, che indossava regolarmente il casco, sono apparse subito critiche. Sul posto, insieme alle pattuglie della Polstrada, è intervenuta un'ambulanza del 118. Il personale sanitario, purtroppo, non ha potuto far altro che costatare il decesso della donna. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Sullo stesso argomento
Incidente mortale sul tratto maledetto dell'autostrada A4, auto finisce sotto a un Tir: decedute due personeIncidente mortale nel tratto maledetto dell'autostrada A4: un'auto finisce sotto un Tir.
Tir sospetto in autostrada: a bordo carico di moto rubateAll’alba di sabato scorso, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena ha individuato un autoarticolato che percorreva il...