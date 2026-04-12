Grave incidente nella notte in viale Certosa | uomo travolto da un' auto

Nella notte tra sabato e domenica, in viale Certosa a Milano, un uomo di 58 anni è stato investito da un'auto intorno alle 2. Sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono risultate gravi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono stati resi noti dettagli sull’auto coinvolta o sul conducente.

Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano. Un uomo di 58 anni è stato investito da un'auto mentre percorreva viale Certosa intorno alle 2.30. Soccorso immediatamente dal personale sanitario, il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda a causa.🔗 Leggi su Milanotoday.it Incidente nella notte: travolto da un'auto a pochi metri da casa. MortoUn tragico incidente stradale è costato la vita a Francesco Vincenti, 40 anni, travolto nella notte lungo la strada provinciale 362 che collega... Travolto da un’auto nel viale dello stadio: muore a Firenze un uomo di 82 anniFIRENZE – Un nuovo lutto colpisce le strade di Firenze, dove nel tardo pomeriggio di oggi )(3 aprile) un uomo di 82 anni ha perso la vita in un...