Grave incidente nella notte in viale Certosa | uomo travolto da un' auto

Da milanotoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato e domenica, in viale Certosa a Milano, un uomo di 58 anni è stato investito da un'auto intorno alle 2. Sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni sono risultate gravi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non sono stati resi noti dettagli sull’auto coinvolta o sul conducente.

Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano. Un uomo di 58 anni è stato investito da un'auto mentre percorreva viale Certosa intorno alle 2.30. Soccorso immediatamente dal personale sanitario, il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda a causa.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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