Incidente a Baronissi auto sbanda e si ribalta in strada

Oggi pomeriggio a Baronissi, un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata lungo via Convento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dell’incidente. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle eventuali vittime o feriti coinvolti nell’accaduto. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso.

Momenti di paura, oggi pomeriggio, in via Convento, dove sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale Paura, oggi pomeriggio, a Baronissi, dove un'automobile si è improvvisamente ribaltata mentre percorreva via Convento per cause in corso di accertamento. Nell'impatto con la carreggiata la vettura ha lasciato detriti sull'asfalto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 di Pellezzano che hanno soccorso chi era a bordo del veicolo. Presenti anche gli agenti della polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.