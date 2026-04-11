Studente muore durante gita scolastica a Firenze | inutili i soccorsi

Durante una gita scolastica a Firenze, uno studente di 17 anni proveniente da Adrano, in provincia di Catania, ha perso la vita. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma gli sforzi per rimetterlo in piedi sono risultati inutili. La procura ha aperto un'indagine per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Firenze, 11 aprile 2026 – Uno studente di 17 anni di Adrano (Catania) è morto durante una gita scolastica a Firenze. Il ragazzo avrebbe accusato un malore mentre stava facendo un giro su una bici elettrica, perdendo i sensi senza più riprendersi. La procura toscana ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia che è prevista martedì prossimo. La notizia è stata confermata dal sindaco di Adrano, Fabio Mancuso: "Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie - ha postato su Facebook - un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza, un abbraccio fraterno a tutta la famiglia". ll ragazzo era partito con la scolaresca per un viaggio di istruzione di alcuni giorni, con la visita ai principali monumenti della città.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studente muore durante gita scolastica a Firenze: inutili i soccorsi Leggi anche: Studente 17enne di Adrano muore per un malore durante la gita a Firenze Leggi anche: Muore in strada per un malore improvviso, inutili i soccorsi