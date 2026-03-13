Incidente a Torino Vallette | scontro tra due auto all' incrocio feriti in ospedale

Oggi a Torino, all'incrocio tra via Pianezza e via delle Primule, due auto sono entrate in collisione. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata e alcune persone sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 13 marzo 2026, all'incrocio tra via Pianezza e via delle Primule a Torino. A scontrarsi sono state due auto Fiat 500. Entrambi i conducenti, comunque in condizioni non gravi, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 Azienda zero e trasportati in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'incrocio è regolato da un cartello di precedenza per i veicoli che percorrono via Pianezza, che si presume che non sia stato rispettato. L'incidente ha provocato disagi per il traffico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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